Москва, , 19:09 — REGNUM

Пассажирский Boeing 747−446 авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Москвы в турецкую Анталью и у которого отказал один из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту «Внуково».

Пассажирский Boeing, на борту которого находились почти полтысячи пассажиров, столкнулся с трудностями сразу после взлета. У самолета отказал один из четырех двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, несмотря на то, что один из двигателей самолета не работал. Никто не пострадал.