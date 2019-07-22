п. Буланаш, , 19:06 — REGNUM

В Свердловской области жители пострадавшего при взрыве газа дома в посёлке Буланаш в основном решили временно разместиться у своих родственников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Экстренное заседание Артёмовской комиссии по ЧС завершилось. Выяснилось, что из 13 жильцов 10 разместились у своих родственников. Ещё трое, среди которых ребёнок, находятся в поселковом центре помощи семье и детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа раздался на первом этаже двухэтажного восьмиквартирного дома. Хозяин квартиры получил ожоги. После случившегося он был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцам пострадавшего на Урале дома предложили профилакторий