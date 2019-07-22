Москва, , 18:56 — REGNUM

Число людей, отравившихся едой из автоматов в Москве, достигло 80 человек, 37 из них в настоящее время госпитализированы. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что из числа ранее госпитализированных на сегодняшний день выписаны с улучшением состояния 32 человека, ещё пятеро остаются под наблюдением врачей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food. С 16 июля цех по производству данной продукции опечатан и её реализация через вендинговые аппараты приостановлена.

Напомним, 16 июля в Москве произошло массовое отравление офисных работников едой и напитками под брендом Healthy food, которые они приобрели через автоматы в бизнес-центрах. В цехах, где производилась данная продукция, была проведена проверка, которая показала многочисленные нарушения. Эпидемиологическое расследование на данный момент продолжается.

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