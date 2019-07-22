Краснодар, , 18:11 — REGNUM

Основные последствия подтопления, вызванного сильными дождями, ликвидированы в Краснодаре, сообщили 22 июля в пресс-службе администрации города.

Проведена откачка воды на участке улицы Московской, который сильнее всего пострадал от последствий ливня. Основные городские улицы сейчас находятся в проезжем состоянии, движение общественного транспорта осуществляется штатно.

Восстановительные работы, в том числе откачка воды, продолжаются: за два дня поступило 90 соответствующих заявок от жителей города, отработано 54 заявки.

Комментируя происходящее, глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что удалось откачать почти пять тысяч кубометров воды.

«Участки, наиболее значимые для движения транспорта, привели в порядок. Кроме того, из-за ливня были выведены из строя 27 светофорных объектов, осталось восстановить два», — пояснил он.

Напомним, 21 июля в Краснодаре прошли сильные дожди, которые продолжались до 3:00 мск 22 июля. Менее чем за сутки выпало 56 мм — месячная норма осадков.

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