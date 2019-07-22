Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин покинул следственный изолятор. Меру пресечения чиновнику сегодня, 22 июля, изменил Ворошиловский районный суд города-миллионника.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения. Срок домашнего ареста составит 21 день — до 11 августа», — цитирует представителя пресс-службы суда портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что Илюгин в феврале 2019 года стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В защиту чиновника вступила российская группа «Каста», а также Ассоциация обманутых дольщиков Ростовской области, которая предоставила письмо, что к архитектору у них претензий нет, а сам застройщик уже наказан. В июне текущего года жена подследственного Екатерина Илюгина обратилась к президенту России Владимиру Путину за помощью.

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