п. Буланаш, 22 июля 2019, 17:14 — REGNUM
В свердловском Артёмовском власти решат судьбу дома, в котором 22 июля взорвался газ, и вопрос о расселении жильцов. Рассматривать ситуацию будут на экстренном заседании комиссии по ЧС.
Дом сейчас оцеплен. Жильцов не пускают внутрь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошёл в посёлке Буланаш днём 22 июля. Владелец квартиры был госпитализирован.
Всего в доме насчитывается восемь квартир. Из-за ЧП пострадала оконная рама в квартире-эпицентре взрыва и повреждён фасад жилого дома. Сотрудники МЧС сейчас обследуют дом, изучают состояние в других квартирах двухэтажки.
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