п. Буланаш, , 17:14 — REGNUM

В свердловском Артёмовском власти решат судьбу дома, в котором 22 июля взорвался газ, и вопрос о расселении жильцов. Рассматривать ситуацию будут на экстренном заседании комиссии по ЧС.

Дом сейчас оцеплен. Жильцов не пускают внутрь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошёл в посёлке Буланаш днём 22 июля. Владелец квартиры был госпитализирован.

Всего в доме насчитывается восемь квартир. Из-за ЧП пострадала оконная рама в квартире-эпицентре взрыва и повреждён фасад жилого дома. Сотрудники МЧС сейчас обследуют дом, изучают состояние в других квартирах двухэтажки.

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