Москва, , 17:07 — REGNUM

Пострадавший в истории с похищением и избиением в Москве рассказал подробности происшествия, сообщает телеканал «РенТВ».

По его словам, он снимал на телефон нарушение правил дорожного движения, в котором «чёрный джип подпирал такси к обочине».

«Я достал телефон и стал снимать. Но они заметили эти действия. И подъехали ко мне. Начали колотить, отбирать телефон, потом в багажник закинули», — сказал он.

На ситуацию среагировали проезжавшие мимо сотрудники полиции, они развернулись и устроили погоню.

«Помню, что очутился на Теплом стане возле ТЦ «Принц Плаза». В больнице сделали снимки руки и головы. Из носа кровь до сих пор идет», — сказал мужчина.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании двух подозреваемых в совершении преступления мужчин 22 и 23 лет, жителей Москвы, передвигавшихся на Porsche Cayenne.

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