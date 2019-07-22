Москва, 22 июля 2019, 17:07 — REGNUM
Пострадавший в истории с похищением и избиением в Москве рассказал подробности происшествия, сообщает телеканал «РенТВ».
По его словам, он снимал на телефон нарушение правил дорожного движения, в котором «чёрный джип подпирал такси к обочине».
«Я достал телефон и стал снимать. Но они заметили эти действия. И подъехали ко мне. Начали колотить, отбирать телефон, потом в багажник закинули», — сказал он.
На ситуацию среагировали проезжавшие мимо сотрудники полиции, они развернулись и устроили погоню.
«Помню, что очутился на Теплом стане возле ТЦ «Принц Плаза». В больнице сделали снимки руки и головы. Из носа кровь до сих пор идет», — сказал мужчина.
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании двух подозреваемых в совершении преступления мужчин 22 и 23 лет, жителей Москвы, передвигавшихся на Porsche Cayenne.
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