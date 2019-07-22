п. Буланаш, 22 июля 2019, 16:54 — REGNUM
В свердловском посёлке Буланаш сотрудники МЧС проверяют квартиры двухэтажки, в которой 22 июля взорвался газ. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС.
Известно, что в результате хлопка пострадала оконная рама в той квартире, где был взрыв. Также повреждены стены фасада.
Как ранее сообщало РЕ, газ взорвался днём. Хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Всего в доме имеется восемь квартир.
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