Москва, , 16:52 — REGNUM

В Москве похитили мужчину, снимавшего на видео нарушение ПДД, сообщили 22 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошёл 21 июля рано утром. Двое мужчин, двигавшиеся по городу в автомобиле Porsche Cayenne, увидели очевидца, фиксировавшего их нарушение.

«Не желая дальнейшего возможного разбирательства за опасное вождение, избили последнего, после чего насильно, действуя совместно и согласованно, поместили в багажник», — сообщили в СК.

Далее преступники скрылись с места происшествия. Однако благодаря действиям полиции, похищенный был освобождён, а злоумышленники задержаны. Ими оказались молодые люди 22 и 23 лет, жители Москвы.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Суд изберёт меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Нигерии были похищены четверо граждан Турции.

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