Чебоксары, , 16:45 — REGNUM

В Московском районном суде Чебоксар на 8 августа назначено новое судебное рассмотрение по уголовному делу в отношении депутата городского собрания чувашской столицы, которому следствие инкриминирует организацию заказного убийства бывшего бизнес-партнёра, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда. Ранее он был оправдан коллегией присяжных.

8 августа состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении чебоксарского депутата, которому инкриминируют организацию заказного убийства, и жителя Свердловской области, которого следствие считает исполнителем преступления. Согласно материалам дела, жертвой должен был стать бывший бизнес-партнёр парламентария — преступление не было доведено до конца из-за вмешательства правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, дело уже рассматривалось в суде. В марте 2019 года Московский районный суд Чебоксар с участием коллегии из шести присяжных заседателей оправдали депутата по обвинению в покушении на организацию убийства по найму, в организации незаконного сбора сведения о частной жизни его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Второй фигурант уголовного дела, обвинённого в покушении на убийство и незаконном хранении оружия, получил реальное лишение свободы.

Гособвинение подало апелляцию. Верховный суд Чувашии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Московский районный суд Чебоксар в новом составе присяжных.

Ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что обвиняемые вину не признали.

Отметим, что в июле 2019 года коллегией присяжных заседателей вынесен приговор по делу о другом убийстве: фигурантом стал житель села Янтиково, который 11 января 2019 года в ходе застолья несколько раз ударил своего 54-летнего знакомого — травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на следующий день у себя дома.

«Несмотря на занятую подсудимым позицию о своей непричастности к получению погибшим телесных повреждений, стороной государственного обвинения удалось убедить присяжных в его виновности и достаточности представленных доказательств», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Присяжные единогласно признали злоумышленника виновным. Ему назначено 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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