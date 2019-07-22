Магас, , 16:21 — REGNUM

В Ингушетии произошла автоавария с участием двух легковых автомобилей. Вечером 21 июля на автодороге «Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» столкнулись две автомашины «ВАЗ — 21 099». В результате ДТП пострадали три человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Все пострадавшие являются жителями соседней республики, в МВД не уточняют, какой именно. Известно, что они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Среди пострадавших — водитель и двое его пассажиров.

По данным полицейского ведомства, за рулем автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение, находился 63-летний житель ингушского города Карабулака. В настоящее время назначено административное расследование о происшествии, связанном с нарушением правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.