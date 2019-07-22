Копенгаген, , 16:34 — REGNUM

Около 100 надгробий в Дании были осквернены вандалами на кладбище рядом с Церковью Хадсунд. Об этом 22 июля сообщает DailyMail.

По данным издания, инцидент произошел в восточной части полуострова Ютландия. На надгробиях черной краской была выведена крупно цифра 666.

Служители церкви обнаружили акт вандализма рано утром в воскресенье, 21 июля, и сразу же сообщили в местное отделение полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников. Мотив вандалов остается невыясненным.

Аналогичный инцидент произошел в соседней церкви Висборг в 2016 году, когда более, чем на 100 надгробиях на кладбище были найдены нанесенные вандалами граффити.