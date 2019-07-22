Анкара, 22 июля 2019, 15:53 — REGNUM
Правоохранительные органы Турции конфисковали в провинции Батман, расположенной на юго-востоке страны, крупную партию марихуаны. Об этом 22 июля сообщает Anadolu Ajansi.
По последним данным, в ходе спецоперации было изъято порядка тонны запрещенного наркотического вещества, задержан один подозреваемый.
Напомним, Турция ведет активную борьбу с распространением наркотиков. За 2018 год в стране было изъято 17 тыс. 300 кг героина.
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