Алушта, Крым, , 15:45 — REGNUM

Острый гастроэнтерит диагностирован у 16 детей, отдыхавших в лагере «Берег» в Алуште, сообщили ИА REGNUM в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 22 июля. Десять детей госпитализированы, шесть направлены на амбулаторное лечение. Часть детей из лагеря забрали родители.

Первые случаи заболевания начали фиксироваться в субботу, 20 июля. В лагерь выехали специалисты Алуштинской горбольницы, было осмотрено 652 ребенка. 16 детям поставлен диагноз острый гастроэнтерит, десять госпитализированы, шесть оставлены на амбулаторном лечении. По состоянию на 12:00 22 июля из стационара были выписаны все дети в удовлетворительном состоянии с рекомендациями под амбулаторное наблюдение. Сейчас специалисты устанавливают, что могло стать причиной инфекции. Уже выявлены нарушения санитарного законодательства в пищеблоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 человек были госпитализированы после вспышки острой кишечной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Лучистый» под Евпаторией. Сейчас все дети выписаны из больницы.

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