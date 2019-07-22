Наньчан, Китай, , 15:36 — REGNUM

Количество погибших от наводнения пеших туристов в провинции Цзянси на востоке Китая возросло до четырех, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Ливень, начавшийся 21 июля парализовал городок Гаоху близ города Ичунь в провинции Цзянси. В общей сложности 285 пеших туристов оказались заложниками большой воды. Все они находились в трех туристических группах. Все ранее числившиеся пропавшими без вести туристы были спасены.

Как сообщало ИА REGNUM, 530 спасателей были направлены в регион для поисков и спасения пропавших без вести туристов. На тот момент 23 человека числились пропавшими.

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