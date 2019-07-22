Наньчан, Китай, , 15:32 — REGNUM

Трое пеших туристов погибли и еще 23 числятся пропавшими без вести после наводнения в провинции Цзянси на востоке Китая, вызванного мощными ливнями, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Ливни стартовали в 15:00 по местному времени 21 июля. 285 пеших туристов из трех самоорганизованных групп оказались в заложниках большой воды в городке Гаоху города Ичунь. В одной из групп трое туристов погибли и еще четверо до сих пор не найдены. В другой группе не удается выйти на связь с 19 людьми. Местные власти направили более 530 спасателей на поиски пропавших людей.

Как сообщало ИА REGNUM, спасателям удалось уберечь от гибели 28 человек. Пять автомобилей оказались в плену большой воды, находившиеся в них люди до сих пор не найдены.

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