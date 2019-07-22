Саратов, , 15:27 — REGNUM

Глава Саратова Михаил Исаев после инцидента с исчезновением двоих детей из детского сада потребовал, чтобы все виновные были уволены. Он считает, что необходимо принять жёсткие меры в отношении как воспитателя группы, так и руководителей учреждения, сообщили в администрации города.

«Нужно не просто провести проверку по факту случившего, должны быть приняты меры, жесткие и безотлагательные! Требую, чтобы все виновные были уволены — воспитатель, исполняющая обязанности заведующей и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника», — призывает Исаев районную администрацию.

Также он потребовал, что были объявлены выговоры замглавы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации Заводского района.

Сам инцидент глава Саратова назвал ситуацией, которая «не поддаётся никаким объяснениям». Он полагает, что родители, которые приводят детей в дошкольные учреждения, должны быть уверены, что их дети в безопасности и под постоянным присмотром.

ИА REGNUM напоминает, 19 июля двое детей ушли из детского сада №174 в Заводском районе Саратова. Мальчика и девочку обнаружили жители города в совершенно другом районе. И заметили из потому, что мальчик переходил дорогу и, поранив ногу, упал. Очевидцам дети объяснили, что ушли из детсада, поскольку их там обижал один из воспитанников.

В детском саду же пропажу детей обнаружили только после того, как за одним из них пришли родители, узнали в администрации района.

В учреждении по факту инцидента проводится проверка.