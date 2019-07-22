Наньчан, Китай, , 15:27 — REGNUM

Один человек погиб и еще по меньшей мере пятеро пропали без вести, сотни — оказались в заложниках стихии после мощного ливня, обрушившегося на провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Ливень начался в 15:00 по местному времени 21 июля в горных районах городка Гаоху близ города Ичунь. 245 туристов оказались изолированы от цивилизации, сообщили в бюро по чрезвычайным ситуациям провинции.

В 21:40 по местному времени спасатели эвакуировали 200 человек и спасли жизни 28 человек. Пять автомобилей с туристами оказались заперты водой, находившиеся в них пассажиры числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются.

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