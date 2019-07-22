Омск, , 15:22 — REGNUM

Причиной задымления в Омской области стали природные пожары в Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, в Омске и некоторых районах области из-за пожаров в других регионах наблюдается «небольшая дымка».

«Угрозы для жизни и здоровья населения нет», — заверили в МЧС.

Задымление может продержаться до 24 июля. Таков предварительный прогноз Среднесибирского УГМС. В Омской области лесных пожаров не зафиксировано. Взвешенных веществ и СО в атмосфере Омска, по информации Обь-Иртышского УГМС, не зарегистрировано.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности, в частности, минимизировать время пребывания на открытом воздухе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на утро 22 июля был зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га. В крае действует режим ЧС в лесах.

Читайте также: Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

В Иркутской области, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 22 действовало 57 пожаров на землях лесного фонда на площади 89 076 га и 42 пожара на площади 195 874 га на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда.