Куньмин, Китай, , 15:21 — REGNUM

В результате землетрясения магнитудой 4,9 в уезде Юншэн города Лицзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая никто не пострадал, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло 21 июля. Толчки ощущались очень существенно в уезде Юншэн. Спасатели немедленно отправились на место, в то время как местная администрация направила рабочую группу для оценки масштаба разрушений.

Пять пассажирских железнодорожных рейсов между Лицзяном и Куньмином были отложены в связи с землетрясением. Эпицентр толчков залегал по координатам 26,16 градуса северной широты и 100,62 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

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