Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM

В автоаварии погиб начальник отдела МВД России по Шалинскому району Чечни Тамерлан Мусаев. Инцидент произошел в Ростовской области на 893-м километре автодороги М-4 «Дон, сообщили 22 июля в управлении МВД Ростовской области.

Полицейский находился за рулем Mercedes-Benz. По данным ГИБДД, он допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ. ДТП произошло в результате несоблюдения водителем легковушки безопасной дистанции между транспортными средствами.

В автоаварии получил травмы, от которых скончался только один человек — начальник отдела МВД из Чечни.