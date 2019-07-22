Багдад, , 15:04 — REGNUM

Правоохранительные органы Ирака задержали в провинции Салахаддин одного из главарей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 июля сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

По версии правоохранителей, подозреваемый по имени Сабах Мохаммед был причастен к ряду террористических актов, направленных в отношении представителей вооруженных сил, а также мирных жителей.

Во время спецоперации, проходившей на границе с Сирией, в ходе рейдов были задержаны еще несколько боевиков.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее деятельность террористов по-прежнему угрожает государству.