Саратов, , 14:50 — REGNUM

Первый заместитель начальника управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Саратовской области Алексей Рязанцев подозревается в мошенничестве. Об этом заявил начальник отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону Антон Скобликов.

По его словам, предполагаемое преступление было совершено в 2012 году. Следствие полагает, что представитель УФСИН «путём обмана» завладел квартирой, принадлежащей ведомству. Уголовное дело в его отношении возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщает «Версия Саратов».

В настоящее время обвинение Рязанцеву ещё не предъявлено. Следствие планирует ходатайствовать об отстранении подозреваемого от должности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начальника Касимовской уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Рязанской области подозревают в совершении коррупционного преступления. Женщина взяла у осуждённого 20 тысяч рублей.

По версии следствия, 16 июля начальник Касимовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области получила 20 тысяч рублей от осуждённого. Мужчина находился под контролем уголовно-исполнительной инспекции и просил не направлять в суд представление о замене наказания на реальное лишение свободы.