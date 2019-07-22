Киев, , 14:49 — REGNUM

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в правительстве, госпогранслужбе, фискальной службе и госпредприятии «Спецтехноэкспорт», сообщает 22 июля пресс-служба Генпрокуратуры.

Поданным ведомства, «Укроборонпром» заключил с одной из иностранных компаний контракт на сумму $6, 7 млн, по которому Украина должна была приобрести систему раннего обнаружения для погранслужбы.

Однако, как считают в прокуратуре, предприятие присвоило денежные средства себе. По данному факту СБУ проводит обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент УкраиныВладимир Зеленскийпотребовал наказать тех, «кто воровал в армии». Позднее, 11 июля, наблюдательный совет «Укроборонпрома» принял решение о международном аудите финансовой деятельности входящих в концерн предприятий за 2018 и 2019 годы.

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