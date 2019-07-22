Сыктывкар, , 14:45 — REGNUM

В Коми следственные органы изучают обстоятельства схода с рельсов 23 грузовых вагонов. Как сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, доследственная проверка проводится Сыктывкарским следственным отделом на транспорте.

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«В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, устанавливается ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня ночью, 22 июля. Вагоны, гружённые углём, сошли на участке местности, расположенном с 1593 км по 1594 км железнодорожного перегона Сосногорск — Кожва. Движение поездов в настоящее время приостановлено. В РЖД не исключили, что движение поездов Северной железной дороги, в том числе в сторону Москвы, может быть закрыто на 48 часов.