Омск, , 14:29 — REGNUM

Житель Омской области подозревается в причинении смерти по неосторожности годовалому ребёнку, умершему от удара электротоком. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По версии следствия, вечером 18 июля в ограде частного дома в посёлке Северо-Любинский годовалая девочка взялась рукой за включенный в электросеть удлинитель. Его оставил проводивший ремонтные работы отчим. Ребёнок получил сильнейший удар электротоком, от которого скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия. Электропровод изъят. Беременной матери девочки оказана психологическая помощь. В целом семья характеризуется положительно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Сургутском районе ХМАО от удара током погиб двухлетний ребёнок. Трагедия произошла, когда мать ребёнка ненадолго вышла из комнаты на кухню. Мальчик нашёл сетевой удлинитель-переходник, подключенный к розетке, вставил туда пальцы и получил смертельный удар током.

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