Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель, находившийся за рулём автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Иномарку отбросило в кювет. Машина загорелась, водитель погиб.

По информации ряда региональных массмедиа, за рулём иномарки находился начальник ОМВД России по Шалинскому району Чечни, друг главы региона Рамзана Кадырова Тамерлан Мусаев. Он погиб на месте. По некоторым данным, Мусаев возвращался домой из Москвы. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка.

Добавим, что в период с января по май 2019 года в Ростовской области произошло 1,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых более 150 человека погибли и 1,4 тыс. участников аварий получили травмы.