Найроби, , 14:31 — REGNUM

Генеральный прокурор Кении выдал ордер на арест министра финансов страны, подозреваемого в коррупции, связанной со строительством двух дамб, передает ВВС Africa.

Полиция арестовала министра днем 22 июля. Генри Ротич, заключивший контракт с итальянской компанией CMC de Ravenna на сумму более 450 миллионов долларов США на строительство плотин, подозревается в нарушении процедуры закупок.

Глава прокуратуры Нордин Хадже расследует, каким образом тендер был присужден на 170 миллионов долларов больше, чем было оговорено в первоначальном контракте.

«Было установлено, что концепция закупки и процесс оплаты проектов плотины были пронизаны большой долей незаконных действий», — сказал он.

Отмечается, что Генпрокурор Кении уже приказал арестовать более 20 человек, подозреваемых в причастности к контракту, в том числе других высокопоставленных чиновников и директоров CMC de Ravenna.