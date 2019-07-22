Тюмень, , 14:23 — REGNUM

В аэропорт Тюмени 22 июля 2019 года по причине технической неисправности вернулось воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр», выполняющее рейс по маршруту Тюмень — Минеральные Воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, в 7:35 по местному времени (5:35 мск) из аэропорта города Тюмени взлетел самолёт «Боинг-735» авиакомпании «ЮТэйр», выполняющий рейс Тюмень — Минеральные Воды. При наборе высоты в самолёте сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении в аэропорт Тюмени. На борту самолёта находилось 105 пассажиров, из них 19 детей, и 5 членов экипажа. В 8:13 по местному времени самолёт произвёл благополучную посадку. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. В 12:33 по местному времени самолёт вылетел в пункт назначения.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа, наземные службы аэропорта, а также представители авиакомпании «ЮТэйр». По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.