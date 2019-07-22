Владивосток, , 14:14 — REGNUM

На Дальнем Востоке сегодня, 22 июля, начался паводок из-за тихоокеанского тайфуна «Данас». В Зейском районе Амурской области в двух деревнях в воде оказались три дома и более 70 приусадебных участков. Власти ввели на территории района режим ЧС, передает Общественное телевидение России.

На юге Приморского края без связи с внешним миром остался поселок Преображение, где живут почти семь тысяч человек. Там река Соколовка вышла из берегов. Рабочие прокопали канаву в дамбе возле моста, чтобы спустить воду.

Движение автомобилей через реку возобновится в ближайшие часы, обещает администрация Лазовского района. В поселке подтоплены три десятка домов, 40 приусадебных участков и взлетно-посадочная полоса местного аэродрома.

Под воду ушел детский лагерь. Он расположен в пяти километрах от Преображения. Детей в лагере не было. За сутки на юге региона выпала месячная норма осадков, а в самом Владивостоке— половина месячной нормы.

Коммунальщики распилили и убрали с улиц более 20 поваленных деревьев. Скорость ветра во время тайфуна превышала 20 метров в секунду. Потоки воды частично повредили асфальт на нескольких улицах. Автобусы, трамваи и троллейбусы ходят как обычно, но все рейсы паромов и катеров отменены. Тайфун «Данас» ослабел до циклона. Он уже покинул территорию Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее примгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с выходом к Приморью тайфуна «Данас», который, как ожидается, принесёт месячную норму осадков. В связи с этим на Дальнем Востоке был введен повышенный режим готовности.

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