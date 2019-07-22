Москва, , 14:10 — REGNUM

Продажи билетов на поезда, следующие по участку Кожва — Сосногорск (Коми), временно ограничены в связи с чрезвычайной ситуацией на Северной железной дороге, сообщает 22 июля пресс-служба Российских железных дорог.

В частности, ограничение коснулось поездов: №310, отправляющегося из Адлера 19.07, №304 из Сыктывкара 22.07, №78 из Санкт-Петербурга 21.07, №376 из Москвы, №22 из Москвы, №42 из Москвы, №267 из Сосногорска. Отмечается, что по состоянию на 22 июля эти пассажирские поезда проследуют только от/до Сосногорска.

Продажи билетов на пассажирский поезд № 303 Усинск — Сыктывкар отправлением из Усинска 22.07 закрыты по всему маршруту следования.

Напомним, 22 июля 2019 года на станции Керки в Коми размыло мост. В результате с рельсов сошли 23 вагона, гружёных углём. В настоящее время специалисты РЖД принимают все усилия для ликвидации последствий размыва пути. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начали проверку инцидента.

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