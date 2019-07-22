Уфа, , 14:09 — REGNUM

Первое слушание по существу дела об изнасиловании девушки-дознавателя в одном из отделов МВД Уфы будет проходить в закрытом от прессы режиме. Об этом стало известно 22 июля в ходе предварительного слушания.

Дата первого судебного заседания назначена на 29 июля.

Сегодняшнее заседание также проходило в закрытом режиме, отмечает «ГТРК Башкорстостан». Известно, что троим обвиняемым по делу суд продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой.

После возбуждения уголовного дела все обвиняемые были задержаны и находились в СИЗО, позднее суд изменил меру пресечения всем фигурантам на домашний арест.

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