р-н Ямальский, , 14:11 — REGNUM

В Ямало-Ненецком автономном округе проводится доследственная проверка по факту падения пассажира теплохода за борт в реку Обь. Инцидент произошёл 22 июля около поселка Салемал Ямальского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, на 149 километре реки Обь из окна пассажирского теплохода «Механик Калашников» за борт выпал пассажир 1967 года рождения. На данный момент мужчину обнаружить не удалось.

Следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Поиски пассажира теплохода продолжаются.