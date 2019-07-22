Анкара, , 14:15 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана, среди которых были внесенные в список особо разыскиваемых преступников, об этом 22 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» регулярно используется правительственными силами для того, чтобы скрыть судьбу обезвреженного противника. Под данным эвфемизмом скрывается как физическое устранение человека, так и его захват в плен или добровольная сдача.

В сообщении говорится, что за голову одного из курдских повстанцев была назначена награда в размере $264 тыс., за голову второго — $53 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией.

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