Иркутск, , 13:54 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области сегодня, 22 июля, вновь предупредило жителей этого региона, терпящего бедствие от мощнейшего наводнения, об осложнении паводковой обстановки из-за проливных дождей.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23−24 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50 — 100 сантиметров. Существенный рост графика водомерного поста, по мнению синоптиков, возможен на реках Иркут, Китой, Белая.

Дождливый характер погоды сохранится в Приангарье и 23 июля: утром и днём в селеопасных районах пройдут очень сильные дожди.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля. Из-за сильных осадков реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, в которых проживают более 38 тысяч человек. В Тудуне — одном из наиболее пострадавших от паводка городе — до сих пор в воде находятся более десятка домов. Не обошлось без человеческих жертв. На данное время известно о 25 погибших. В регионе действует режим ЧС.