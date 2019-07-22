Тюмень, , 13:54 — REGNUM

В Тюмени экс-директор филиала «Россельхозбанка» приговорён к 4 годам заключения за взятку в сумме 600 тыс. рублей. Кроме того, ему назначен штраф в сумме 1,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судом установлено, что у некой коммерческой организации перед «Россельхозбанком» имелась задолженность по кредиту, на погашение которой у фирмы не было денег. Тогда директор тюменского филиала «Россельхозбанка» за взятку в 600 тыс. рублей от представителя фирмы-должника помог в организации подписания договора уступки банком права требования физическому лицу. По данному договору подставное лицо выкупило за 7 млн рублей долг в сумме более 21 млн рублей. После получения взятки директор филиала «Россельхозбанка» был задержан сотрудниками УФСБ России по Тюменской области. Инцидент произошёл в июле 2018 года.

Калининский районный суд Тюмени 22 июля 2019 года вынес приговор в отношении бывшего директора регионального филиала АО «Россельхозбанк». Он признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Суд назначил уже экс-директору наказание в 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки в доход государства.

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