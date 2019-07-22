Ижевск, , 13:47 — REGNUM

Житель удмуртского Воткинска лишился 1,5 млн рублей, пытаясь получить доход на бирже. В основном средства были привлечёнными в банках кредитами, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по республике.

В обращении в полицию пострадавший рассказал, что несколько месяцев назад на одной их сайтов нашёл предложение о получении дохода от биржевых операций. Для этого мужчина открыл спецсчёт, консультанты сайта периодически рекомендовали вносить разные суммы для пополнения этого счёта и получения максимальной прибыли. Деньги мужчина брал в банках в виде кредитов.

После того, как якобы полученная прибыль составила почти 1,5 млн рублей, мужчина попытался средства обналичить, однако этого сделать не удалось — консультанты прибыль выдавать отказывались, убеждая в необходимости дополнительного внесения средств. Затем представители площадки просто перестали выходить с ним на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более 200 подозреваемых были задержаны по обвинению в мошенничестве на общую сумму 40 млн юаней (порядка $6,2 млн) в городе Шэньчжэнь провинции Гуаньдун прошлым летом.

Криминальная банда атаковала фондовых инвесторов при помощи так называемой инсайдерской информации, добытой посредством программного обеспечения их собственной разработки. Злоумышленники затем использовали измененные данные для обмана клиентов.

В рамках операции, которая была проведена 13 июня, полиции удалось задержать более 300 человек, из которых 249 предстанут перед уголовным правосудием. В общей сложности 42,6 млн юаней были заморожены и более 1 тыс. компьютеров и телефонов конфисковано за время операции.