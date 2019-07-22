Нальчик, , 13:38 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии убили из-за машины 59-летнего жителя Терского района. Преступление было совершено 19 июля. Бандитов, убивших мужчину, в настоящее время разыскивают, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следствие устанавливает обстоятельства совершения преступления. Предварительно известно, что в ночь на 19 июля пострадавшему позвонили и назначили встречу на пересечении улиц Пушкина и Фанзиева в городе Терек. Когда он прибыл на место, неизвестные напали на него с ножом, несколько раз ранив. Мужчина пытался спасаться бегством, забежав в соседний двор. Там он сообщил очевидцам, что у него хотят силой отнять машину, и скончался от сильной потери крови до приезда скорой.

В это время злоумышленники скрылись с места преступления на автомашине убитого хозяина. Ведомство возбудило по данному факту уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем». Бандитов ищут.

Читайте также: Женщину убили за машину в Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2019 года в Кабардино-Балкарии была убита 45-летняя местная жительница — подполковник ФСИН Лариса Бесланеева. По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель города Нальчик. Причиной убийства также стало желание завладеть чужой машиной.

Читайте также: Убийца подполковника ФСИН в Кабардино-Балкарии может быть невменяемым — СКР