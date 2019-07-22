Канберра, , 14:27 — REGNUM

В центре содержания под стражей несовершеннолетних в австралийском штате Новый Южный Уэльс произошли беспорядки. Об этом в понедельник, 22 июля, передает DailyMail со ссылкой на заявление полиции.

В сообщении говорится, что беспорядки вспыхнули в исправительном учреждении для несовершеннолетних детей Frank Baxter Juvenile Justice Centre в населенном пункте Карионг около 20.30 вечера в воскресенье, 21 июля, когда поступили сообщения о том, что несколько зачинщиков беспорядков напали друг на друга.

По последним данным, в результате беспорядков пострадали семь человек.

«С наступлением темноты, из-за рисков безопасности для всех, мы решили, что пришло время (для штурма)», — сказал старший офицер Джон Грэлтон журналистам.

По его словам, в общей сложности сотрудники спецслужб задержали 20 подозреваемых в возрасте от 16 до 20 лет.