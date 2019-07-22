Могадишо, , 13:38 — REGNUM

В результате террористического акта, произошедшего в столице Сомали, городе Могадишо, погибли по меньшей мере 10 человек, об этом 22 июля сообщает местное издание Goobjoog News.

Инцидент произошел рано утром на контрольно-пропускном пункте правительственных сил: автомобиль, начиненный взрывчаткой, был взорван в непосредственной близости от объекта.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование преступления.

Напомним, ситуация в Сомали остается напряженной: государство по-прежнему раздираемо внутренними противоречиями. Здесь продолжает действовать террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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