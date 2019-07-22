Канзас-Сити, США, , 13:34 — REGNUM

В социальных сетях большую популярность набирает история 34-летней жительницы американского штата Миссури Даниэль Рено, поневоле превратившейся в детектива-любителя: женщина самостоятельно вычислила угонщицу своего автомобиля и «угнала» его домой. Процесс возвращения автомобиля она транслировала в Facebook, пишет газета Kronen Zeitung.

Автомобиль Toyota 4Runner вместе с деньгами и телефоном женщины был угнан с заправочной станции в Канзас-сити. Рено уведомила об этом полицию, однако не стала сидеть сложа руки. Она активировала свою украденную кредитную карту и при помощи GPS отследила, в каких местах и когда были сделаны покупки после кражи. Женщина посетила эти магазины и попросила просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Так она узнала, как выглядит предполагаемая угонщица. Сотрудник одной из заправок подсказал ей, что подозреваемая упоминала о намерении посетить определенный ресторан.

Даниэль Рено отправилась по указанному адресу и обнаружила на парковке свою машину. Используя запасной ключ, она проникла в машину и отвезла ее домой. Этот процесс она транслировала в прямом эфире на своей странице в Facebook. Затем она вызвала полицию и вернулась к ресторану, чтобы заснять арест подозреваемой.

За те два дня, что автомобиль находился в распоряжении злоумышленников, он стал сильно загрязнен. Как показала хозяйка, заднее сиденье было залито пивом и забросано грязным бельем.