Абуджа, , 13:36 — REGNUM

На западе Нигерии были похищены четверо граждан Турции. Об этом передает ВВС со ссылкой на сообщения местной полиции.

По информации телерадиокомпании, четверо строителей были похищены вооруженными людьми в баре штата Квара вечером в субботу, 20 июля. Ни одна из группировок не взяла ответственность за похищение. В настоящее время идет операция по спасению рабочих.

Похищение с целью получения выкупа является обычным явлением в Нигерии. Жертвами чаще всего становятся иностранные граждане и высокопоставленные нигерийцы.