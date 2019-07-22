Магнитогорск, Челябинская область, 22 июля 2019, 13:27 — REGNUM
В Челябинской области гражданин осуждён к длительному сроку лишения свободы за убийство и разбой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор вынесла в Магнитогорске постоянная сессия облсуда. Выяснилось, что ранее один из граждан нашёл объявление о продаже автомашины «Skoda Oktavia» по цене 500 тыс. рублей. Он связался с хозяйкой машины, затем предложил ей проследовать за ним в безлюдное место, где убил и похитил её паспорт и другие документы.
Суд назначил ему 21 год строгого режима. Также гражданин заплатит родственникам погибшей 3 млн рублей морального вреда и возместит ущерб — 22 800 рублей.