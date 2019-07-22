Воронеж, , 13:27 — REGNUM

Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области официально подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении «бывшей сотрудницы департамента культуры Воронежской области». Соответствующий пресс-релиз ведомство разместило 22 июля.

Как сообщается, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Схема хищения бюджетных средств была раскрыта правоохранительными органами в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, при активном содействии Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области. По версии следствия, 43-летняя чиновника департамента культуры Воронежской области, вместе со своим родственником и его знакомым, «похитили часть денежных средств, выделенных на проведение в 2019 году одного из мероприятий, организацией которого занималась чиновница». О какой сумме идет речь, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 июля, стало известно о задержании бывшего руководителя департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухачевой. В СК эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли, пообещав позже комментарий. Сухачева уволилась с должности в начале июля с формулировкой «по собственному желанию».

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