Иркутск, 22 июля 2019, 13:30 — REGNUM
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, говоря о своих личных усилиях в деле оказания помощи пострадавшим от наводнения, сегодня, 22 июля, весьма «скромно» напомнил, что некоторые из нуждающихся пытаются воспользоваться обращением к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы ускорить процесс восстановления документов на жильё, унесённое паводком. Подробности сообщает официальный сайт региона.
В губернаторской пресс-службе отмечают, что каждый новый день работы Сергея Левченко в зоне паводка чем-то похож на предыдущие: он обязательно превращается и в день приема пострадавших граждан.
По словам Сергея Левченко, в зоне паводка каждое обращение граждан за помощью фиксируется и ставится на контроль — до разрешения ситуации.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, в которых проживают более 38 тысяч человек. За это время российский президент Владимир Путин уже дважды посетил регион. Во время своего последнего визита, состоявшегося 19 июля, он признал неудовлетворительной работу властей. В частности, он уточнил, что информационная работа с пострадавшими налажена крайне плохо. Людей не информируют о том, на какую помощь они могут рассчитывать, а на какую — нет.
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Губернатор объясняет сложность работы межведомственных комиссий, которым в силу огромного объема объектов — капитальному ремонту подлежат более 5,5 тыс. жилых домов — не удается быстро завершить оформление актов: в восьми районах Приангарья было затоплено 109 населенных пунктов, 10 890 жилых домов, где проживало 38 065 человек.
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