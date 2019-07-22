Иркутск, , 13:30 — REGNUM

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, говоря о своих личных усилиях в деле оказания помощи пострадавшим от наводнения, сегодня, 22 июля, весьма «скромно» напомнил, что некоторые из нуждающихся пытаются воспользоваться обращением к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы ускорить процесс восстановления документов на жильё, унесённое паводком. Подробности сообщает официальный сайт региона.

В губернаторской пресс-службе отмечают, что каждый новый день работы Сергея Левченко в зоне паводка чем-то похож на предыдущие: он обязательно превращается и в день приема пострадавших граждан.

Валентина и Роман Саприга — в их семье семеро детей, а дом смыло волной паводка. Временно устроились на даче, а как жить дальше? Тем более, что у Романа отсутствовала регистрация по месту жительства. Обратился к губернатору Иркутской области. Помогли. Через суд подтвердили факт проживания. Можно оформлять следующие необходимые документы. Но Роман решил, что будет быстрее, если обратиться к президенту Владимиру Путину со словами, что не помогают многодетной семье. А сегодня вновь пришел к Сергею Левченко — за новой помощью». Правительство Иркутской области «Обращаются к властям десятки людей каждый день. Были среди тех, кто искал справедливости, и многодетные супруги— в их семье семеро детей, а дом смыло волной паводка. Временно устроились на даче, а как жить дальше? Тем более, что у Романа отсутствовала регистрация по месту жительства. Обратился к губернатору Иркутской области. Помогли. Через суд подтвердили факт проживания. Можно оформлять следующие необходимые документы. Но Роман решил, что будет быстрее, если обратиться ксо словами, что не помогают многодетной семье. А сегодня вновь пришел к Сергею Левченко — за новой помощью».

По словам Сергея Левченко, в зоне паводка каждое обращение граждан за помощью фиксируется и ставится на контроль — до разрешения ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, в которых проживают более 38 тысяч человек. За это время российский президент Владимир Путин уже дважды посетил регион. Во время своего последнего визита, состоявшегося 19 июля, он признал неудовлетворительной работу властей. В частности, он уточнил, что информационная работа с пострадавшими налажена крайне плохо. Людей не информируют о том, на какую помощь они могут рассчитывать, а на какую — нет.

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Губернатор объясняет сложность работы межведомственных комиссий, которым в силу огромного объема объектов — капитальному ремонту подлежат более 5,5 тыс. жилых домов — не удается быстро завершить оформление актов: в восьми районах Приангарья было затоплено 109 населенных пунктов, 10 890 жилых домов, где проживало 38 065 человек.

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