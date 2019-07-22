Лангепас, Югра, , 13:24 — REGNUM

В Югре аптека оштрафована на миллион рублей за реализацию фальсифицированной биологической добавки. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Роспотребнадзора по ХМАО.

В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО в Лангепасе поступили материалы из полиции по факту выявленной в реализации фальсифицированной китайской биологической активной добавки (БАД) к пище «Саймы».

В данной биологической добавке был выявлен незадекларированный синтетический ингибитор фосфодиэстераза-5. Его должны были снять с реализации, однако одна из аптек Лангепаса этого не сделала.

По данному факту в отношении юридического лица Роспотребнадзором было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ («Производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств»). Материалы были направлены в Арбитражный суд ХМАО для рассмотрения и принятия решения.

Суд согласился с доводами Управления Роспотребнадзора по ХМАО и назначил аптекарям штраф в размере одного миллиона рублей.