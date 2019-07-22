Чжэнчжоу, Китай, , 13:19 — REGNUM

Пятнадцать человек погибли и еще пятнадцать получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на газоперерабатывающем предприятии в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 17:45 по местному времени 19 июля на предприятии, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co. Ltd., расположенном в городе Има.

По информации местных властей, все раненые получают медицинскую помощь в местном госпитале. Неустановленное число людей получили легкие ранения. Спасатели занимаются поиском пропавших без вести. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 июля число жертв взрыва достигло 12 человек, а количество получивших серьезные ранения — 13 человек.

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