Когалым, Югра, , 12:59 — REGNUM

В Югре задержан мужчина с самодельным взрывным устройством. Об этом информируют несколько местных СМИ, ссылаясь на собственные источники. В пресс-службе УМВД России по Югре происшествие не комментируют, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В СМИ сообщается, что операция по задержанию мужчины с «поясом шахида» проводилось в Когалыме утром 21 июля 2019 года сотрудниками полиции совместно с УФСБ по Тюменской области.

Напомним, с 1 по 15 февраля 2019 года на территории Югры прошла операция по задержанию трёх террористов. Тогда с одного из двух задержанных было снято самодельное взрывное устройство на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 гр в тротиловом эквиваленте, снаряжённое поражающими элементами.

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