Красноярск, , 12:56 — REGNUM

В Красноярске, страдающем от задымления, обнародовали результатах работы территориальной системы наблюдения. Как сообщили ИА REGNUM 22 июля в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, за прошедшие выходные (20−21 июля) на телефон горячей линии минэкологии поступило 44 звонка от красноярцев. За этот период состоялось прядка 27 рейдов.

По данным территориальной сети наблюдения, в воздухе фиксируются превышения максимально разовых концентраций по взвешенным частицам (2,5 мкм) в пределах 1,01−1,19 ПДК. Также по данному веществу превышены среднесуточные концентрации. А 20 июля автоматизированный пост наблюдения зарегистрировал в Северном микрорайоне Красноярска превышения среднесуточных показателей по диоксиду серы в 2,3 раза.

В минэкологии заверили, что усилен контроль за работой предприятий и несанкционированными источниками выбросов. Жителей просят не сжигать отходы и мусор.

Территориальная сеть наблюдения продолжает работать в круглосуточном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на утро 22 июля зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.

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Примерно с середины июля жители Красноярска жалуются на сильное задымление в городе. Краевые власти подчёркивают, что виноваты в сложившейся ситуации лесные пожары.

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Сообщения о задымления из-за красноярских лесных пожаров приходят и из других регионов. В частности, в мэрии Новосибирска 22 июля уточнили, что «лёгкое задымление» зафиксировано в Хакасии, Новосибирской и Томской областях.

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