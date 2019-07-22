Липецк, , 12:49 — REGNUM

В Липецке в ночь с 20 на 21 июля неизвестные облили бюст Сталина монтажной пеной и попытались взорвать дверь областного комитета КПРФ, сообщил портал Gorod48.

Депутат областного совета Сергей Токарев рассказал, что нападение вандалов зафиксировала камера видеонаблюдения. Четыре человека залили бюст Сталина монтажной пеной, а затем прикрепили к дверям отделения некое устройство. Двери не были сильно повреждены, но попавшая на видео вспышка была яркой. Полиция проводит проверку по данному факту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бюст Сталина был установлен перед помещением Липецкого областного отделения КПРФ накануне Дня Победы в 2015 году. Его установка вызвала неоднозначную реакцию у липчан, и бюст стал объектом неоднократных нападений вандалов. Сразу же после установки его облили розовой краской.

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